Çinli üretici Geely, Daimler ile şehir otomobilleri üreten Smart'ın yüzde 50'sini satın aldı. Bu kapsamda, Smart modellerini Geely ve Daimler'in birlikte üreteceği açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, iki şirket arasında yüzde 50 ortaklı bir yapı kuruldu. Buna göre, Daimler üretim, mühendislik ve tasarım konularındaki tecrübesini Geely ile paylaşacak. Geely'nin Çin'deki fabrikasında üretilecek Smart'ların, büyük kısmının elektrikli olması bekleniyor. Çinli Smart'ların bantlardan ise 2022 yılında inmesi bekleniyor.

Daimler ve Geely arasındaki ortaklığın finansal boyutu hakkında bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, ortaklığın 2019 yılı sonunda nihai sonuca varması hedefleniyor.

YÜKSEK MALİYETLER DAİMLER'İ ORTAKLIĞA İTTİ

Daimler'in kararın arkasında, elektrikli otomobil bataryalarının yüksek maliyetleri yatıyor. Geliştirme maliyetlerinin düşürülmesi için, birçok üretici son yıllarda Çin'in kapısını çalıyor.

Son olarak Daimler'in rakibi BMW de, bünyesindeki Mini markasının elektrikli modellerini Çin'de üretmeye yönelik çalışmalar yapıyor.

Smart modellerini Renault ile birlikte geliştiren Daimler, araçları Fransa ve Slovenya'daki fabrikalarda üretiyor. Son yıllarda agresif büyüme gösteren Geely, 2010 yılında İsveçli üretici Volvo'yu satın alarak ses getirmişti.