Slovakya: 1 - Romanya: 1 | MAÇ SONUCU

EURO 2024 C Grubu 3. ve son maçında Slovakya ile Romanya karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena'da oynanan müsabakayı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Slovakya'nın golünü 24. dakikada Ondrej Duda attı. Romanya'nın golünü ise 37. dakikada penaltıdan Razvan Marin kaydetti.

Son 16 turuna yükselen Romanya, grubu 4 puanla ve averaj üstünlüğüyle lider tamamladı. Slovakya ise 4 puanla 3. sırada tamamladı ve en iyi üçüncülerden biri olarak adını son 16 turuna yazdırdı.