Slovakya: 1 - Romanya: 1 | MAÇ SONUCU
EURO 2024 C Grubu son maçında Slovakya ile Romanya, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Romanya, adını lider olarak son 16 turuna yazdırdı. Slovakya ise 4 puanla 3. sırada tamamladı ve en iyi üçüncülerden biri olarak son 16'ya yükseldi.
EURO 2024 C Grubu 3. ve son maçında Slovakya ile Romanya karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena'da oynanan müsabakayı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Slovakya'nın golünü 24. dakikada Ondrej Duda attı. Romanya'nın golünü ise 37. dakikada penaltıdan Razvan Marin kaydetti.
Son 16 turuna yükselen Romanya, grubu 4 puanla ve averaj üstünlüğüyle lider tamamladı. Slovakya ise 4 puanla 3. sırada tamamladı ve en iyi üçüncülerden biri olarak adını son 16 turuna yazdırdı.
MAÇTAN DAKİKALAR
24. dakikada Slovakya öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Kucka'nın ortasında ceza sahası sol çaprazından Duda'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
37. dakikada Romanya beraberliği sağladı. Sağ taraftan topla hareketlenen Hagi, Hancko'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından pozisyonun ceza sahası içinde yaşandığı belirlenerek penaltı noktası gösterildi. Penaltıda topun başına geçen Razvan Marin, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 1-1.
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.
Stat: Frankfurt Arena
Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn (Almanya)
Slovakya: Dubravka, Pekarik (Dk. 90+2 Gyömber), Vavro, Skriniar, Hancko, Lobotka, Kucka, Duda (Dk. 90+2 Bero), Schranz (Dk. 78 Duris), Haraslin (Dk. 70 Suslov), Strelec (Dk. 70 Bozenik)
Romanya: Nita, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marius Marin, Hagi (Dk. 66 Man), Razvan Marin (Dk. 86 Rus), Stanciu, Coman (Dk. 58 Sorescu), Draguş (Dk. 66 Puşcaş)
Goller: Dk. 24 Duda (Slovakya), Dk. 37 Razvan Marin (Penaltıdan) (Romanya)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Burca, Dk. 45+3 Bancu, Dk. 88 Puşcaş (Romanya), Dk. 90+1 Duda (Slovakya)