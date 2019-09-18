Slayt yapmak için çok fazla program bulunmaktadır. Powerpoint kullanılarak da slayt yapılabilir ancak fazla karışık olması açısından sorun yaşanabilmektedir. En kolay slayt yapmak için; Microsoft Photostory programı kullanılabilir ve kolay bir şekilde slayt hazırlanabilir. Öncelikle bu programı masa üstüne indirmeniz gereklidir.

Sahip olduğunuz dijital fotoğraflarınızı kullanarak bu slaytı hazrlayabilirsiniz. Fotoğrafları öncelikle düzeltin, kesin veya döndürün. Fotoğraflarınıza bir öykü belirleyerek, özel efektler ve sesinizden anlatım ekleyebilirsiniz.

Daha sonra kişisel özelliklerinizi ve başlıklarınızı girin. Dosya boyutunu küçük tutarsanız e-posta ile gönderimde kolaylık sağlayacaktır. Hazırladığınız slayt gösterinizi izlemeye başlayabilirsiniz.

Microsoft Photostory programını nasıl kullanılır?