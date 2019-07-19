Slack, bulut tabanlı bir ekip iş birliği uygulamasıdır. Kanadalı geliştirici Stewart Butterfield tarafından kurulmuştur. Yurt dışında yaygın olarak kullanılan Slack uygluamasıyla her projeye ayrı grup/kanal oluşturarak düzenli bir çalışma ortamı yaratabilirsiniz. Slack uygulamasının temellerini gruplar oluşturur. Çalıştığınız sektöre göre; performans verileri, destek çekleri, bütçe onayları, kod incelemeleri, satış fırsatları, hata raporları, basın liderleri gibi işler tek sayfada akar ve bu sayfayı kanalda ekli olan herkes görebilir.

SLACK ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Email'e göre daha hızlı olan Slack'ın kullanımı da pratik. Çünkü size Skype ya da whatsapp benzeri bir mailleşme ortamı sunar. Tüm dosyalarınız, resimleriniz, PDF'leriniz, belgeleriniz ve e-tablolarınız Slack'ta sürükle bırak yaparak paylaşabilirsiniz.

Google Drive, Dropbox veya Box gibi herhangi bir hizmeti kullanıyorsanız, bağlantıyı yapıştırmanız yeterlidir. Sürükle bırak yapabildiğiniz. Ayrıca lack içerisindeki tüm içerikler, dosyalar, konuşmalar ve kişiler aranabilir. Yazımızdan Slack uygulamasını nasıl kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.

SLACK NASIL KULLANILIR?

Slack'a kayıt olduktan sonra iş dallarına göre kimlerle iletişime gireceğinizi belirleyin. Kim hangi grupta olmalı? Bu sorunun yanıtını verebiliyorsanız işiniz kolay.

İlgili birime göre kanal açıp ilgili kişileri eklemelisiniz. Açılan grupları ister dışarıya açık isterseniz de kapalı olarak konumlandırabileceğinizi de unutmayın. Eğer bir takıma katılacaksanız da takım sahibinden gelen davet mailine tıklayın.

Mail’i açtığınızda Join Team butonuna basın ve karşınıza çıkan sayfada ad ve soyadınızı girdikten sonra bir kullanıcı adı belirleyin. Ardından şifre belirleyerek "JoinTeam"e tıklayın. Böylece artık Slack kullanıcısı olabilirsiniz.

SLACK'TA TÜRKÇE DESTEĞİ VAR MI?

Slack uygulamasında Dil ayarlarına baktığınız Türkçe'nin olmadığını göreceksiniz. Slack, İngilizce, Almanca ve Fransızca dahil 5 dil kullanımına uygundur.