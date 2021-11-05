Gaziantep FK ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında Kalyon Stadı'nda karşı karşıya gelirken sahalarda ender görülen bir skandal yaşandı! Maçın hakemi Halis Özkahya, normal sürenin sonuna 9 dakika ilave etti.

Karşılaşmanın 90+5. dakikası oynanırken Halis Özkahya maçın son düdüğünü çaldı ve maçı bitirdi. Futbolcular soyunma odasına giderken saha görevlileri de kale direklerindeki fileleri söktü. Taraftarlar stadı boşaltırken aradan geçen kısa süre sonra maçı erken bitirdiğini fark eden Halis Özkahya sahaya geri döndü!

Hakem heyeti ve yetkililer, kulüp idarecileriyle görüştükten sonra futbolcular maçın kalan 4 dakikasını oynamak için geri çağrıldı. Bazı futbolcuların duştan dönerek sahaya çıktığı belirtilirken maçın kalan dakikaları rötarla oynandı.