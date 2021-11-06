Gaziantep FK ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya gelirken mücadeleye hakem kararları damga vurdu! Mücadeleyi 9 dakika uzatan Halis Özkahya maçı 90+5'te bitirirken hatasının daha sonra farkına vardı ve futbolcuları geri çağırarak maçı tamamladı. Ancak bu hata kadar maç içerisindeki kararları da gündeme oturdu.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Eysseric topu içeri ortalarken Umut Bozok topu önce kontrol etti vuruşunu yapacağı sırada Djilobodji'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırırken Kasımpaşa cephesi ofsayt öncesinde Umut'a yapılan müdahalenin penaltı olduğu şeklinde itirazlarda bulundu. Bu pozisyon sonrasında VAR'dan da uyarı gelmedi.
BÜNYAMİN GEZER: POZİSYON PENALTI
Mücadelenin ardından TRT Spor'da konuşan eski hakem ve hakem yorumcusu Bünyamin Gezer pozisyonun penaltı olduğunu dile getirdi. Pozisyonu yorumlayan Gezer, "Penaltı. Antepli oyuncu ne yapıyor? Topa mı vuruyor? Hayır. Belki Kasımpaşalı oyuncu topu belki indirecek. Çok net penaltı. Bir savunma oyuncusu böyle bir hareket yapıyorsa cezalandırmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.
OFSAYT TARTIŞMALARI BİTMİYOR!
Mücadelede 86. dakika oynanırken son haftalarda yaşanan ofsayt tartışmalarına da bir yenisi eklendi. 86. dakikada Caulker topa vuruşunu yaptı ve rakip filelerle buluşturdu. Kasımpaşa cephesi Caulker'ın vuruşunu yaptıktan sonra Muhammet Demir'in pozisyonun içerisinde olduğunu ve kaleci Harun'u yanılttığını belirterek itirazlarda bulundu.
BEŞİKTAŞ MAÇINDA İPTAL OLMUŞTU!
Gaziantep FK'nın attığı 2. Golün benzeri iki hafta önce Beşiktaş - Hatayspor maçında yaşanmış ve gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayılmıştı. Mehmet Topal ceza sahasında topukla vuruşunu yapıp topu ağlarla buluştururken Montero'nun pozisyonda ofsaytta olduğu ve kaleciyi yanılttığı nedeniyle Cüneyt Çakır golü geçersiz saymıştı.
"POZİSYON OFSAYT"
TRT Spor'da pozisyonu yorumlayan Gezer, Caulker'ın attığı golün ofsayt olduğunu belirtti. Muhammet Demir'in kaleciyi yanıltacak şekilde pozisyon içerisinde olduğunun altını çizen Gezer, "Kaleci sağ sol yapıyor acaba rakip topa dokunacak mı diye? Topa ne kadar yakın mesafede, kaleciyle arasında iki metre falan var. Bu pozisyon ofsayt. Bu Fenerbahçe - Bursaspor maçında olan pozisyona benzer bir pozisyon" ifadelerini kullandı.
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