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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Siyasilerden, A Milli Futbol Takımı'na tebrik mesajları - Futbol Haberleri

        Siyasilerden, A Milli Futbol Takımı'na tebrik mesajları

        Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı için siyasiler tebrik mesajları paylaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 23:48 Güncelleme: 18.06.2024 - 23:48
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        Siyasilerden tebrik mesajları
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        A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1'lik skorla geçerek turnuvaya galibiyetle başladı. Galibiyetin ardından siyasiler, sosyal medya hesaplarından şu paylaşımları yaptı:

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ilk maçında Gürcistan'ı mağlup ederek iyi bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımımızı kutluyorum. Grubundaki diğer maçlarda da Milli Takıma başarılar diliyorum."

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Turnuvalarda ilk maçlar her zaman risklidir, tebrikler."

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ilk maçında Gürcistan'ı mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı kutluyorum. Başarılarınız daim, yolun sonu şampiyonluk olsun."

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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Avrupa Şampiyonası ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum, yolun sonu final olsun."

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "2024 Avrupa Şampiyonası ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen A Millî Futbol Takımımızı gönülden kutluyorum. İnanıyoruz, yolun sonu EURO 2024 şampiyonluğu."

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na Gürcistan galibiyeti ile başlayan A Milli Futbol Takımımızı kutluyorum."

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Alkış seslerini duyuyor musunuz arkadaşlar! Başarınızı tebrik ediyoruz."

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Sizinle gurur duyuyoruz. İnanıyoruz, devamı gelecek. Harikasınız 'Bizim Çocuklar."

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: "Bizlere böyle heyecanlı bir maç izlettiğiniz için, muhteşem 3 gol attığınız için hepinizin alnından öpüyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık, gururumuzsunuz."

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Avrupa Şampiyonası ilk maçında rakibimiz Gürcistan'ı 3-1'lik skorla mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı canıgönülden kutlarım."

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