Siyasilerden, A Milli Futbol Takımı'na tebrik mesajları

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A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1'lik skorla geçerek turnuvaya galibiyetle başladı. Galibiyetin ardından siyasiler, sosyal medya hesaplarından şu paylaşımları yaptı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ilk maçında Gürcistan'ı mağlup ederek iyi bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımımızı kutluyorum. Grubundaki diğer maçlarda da Milli Takıma başarılar diliyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Turnuvalarda ilk maçlar her zaman risklidir, tebrikler."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ilk maçında Gürcistan'ı mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı kutluyorum. Başarılarınız daim, yolun sonu şampiyonluk olsun." REKLAM İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Avrupa Şampiyonası ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum, yolun sonu final olsun." Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "2024 Avrupa Şampiyonası ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen A Millî Futbol Takımımızı gönülden kutluyorum. İnanıyoruz, yolun sonu EURO 2024 şampiyonluğu."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na Gürcistan galibiyeti ile başlayan A Milli Futbol Takımımızı kutluyorum." Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Alkış seslerini duyuyor musunuz arkadaşlar! Başarınızı tebrik ediyoruz." Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Sizinle gurur duyuyoruz. İnanıyoruz, devamı gelecek. Harikasınız 'Bizim Çocuklar." Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: "Bizlere böyle heyecanlı bir maç izlettiğiniz için, muhteşem 3 gol attığınız için hepinizin alnından öpüyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık, gururumuzsunuz."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Avrupa Şampiyonası ilk maçında rakibimiz Gürcistan'ı 3-1'lik skorla mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı canıgönülden kutlarım."