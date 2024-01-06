Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film

MALCOLM X (1992)



Spike Lee, ‘Malcolm X’e kadar bağımsız filmleriyle tanınan bir yönetmendi. ‘Malcolm X’ ise sadece bütçesi değil sanatsal ve politik yanlarıyla öne çıkan; hazırlık aşamasından başlayarak medyanın hemen dikkatini çeken bir filmdi. Alex Haley’nin 1965’te yayımlanan, Malcolm X’le birlikte hazırladığı ‘Malcolm X’in Otobiyografisi’ adlı kitabından uyarlandı. Film, Malcolm X’in çocukluk ve gençlik yıllarını, İslamiyet’i seçişini, Nation of Islam adlı örgüte üye olmasını ve oradan ayrılmasının yanı sıra hayatının son dönemlerinde yaşadıklarını anlatıyor. Sadece ABD’deki Müslümanlar için değil tüm Afrika kökenli siyahlar için önemli bir siyasi figür olan Malcolm X’i filmde Denzel Washington canlandırıyor. Washington’a erkek oyuncu dalında Oscar adaylığı getiren film, ABD tarihindeki ırkçılık karşıtı filmler arasında özel bir yere sahip.