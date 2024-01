Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film

İSKOÇYA'NIN SON KRALI (2006)

(The Last King of Scotland)



Siz filmin adına bakmayın. Evet, filmin ana karakteri bir İskoçyalı ama kral değil; Uganda diktatörü İdi Amin’in genç doktoru Nicholas Garrigan (James McAvoy)… Garrigan, gerçek değil hayali bir kişilik ve film onun gözünden bir dönemin unutulmaz diktatörü İdi Amin’i anlatıyor. Giles Foden’in 1998’de yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan filmi Kevin McDonald yönetti. İdi Amin’i canlandıran Forest Whitaker’e en iyi erkek oyuncu ödülünü getiren film, gişelerde ulaştığı başarılı sonuçların yanı sıra olumlu eleştiriler almış ve İdi Amin’e farklı bir perspektiften bakmasıyla övülmüştü.