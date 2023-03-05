Siyasetteki sıcak süreçte son durum

CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderleri Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantının ardından yapılan ve "Aynı istikamette devam edileceği" belirtilen açıklamada, "Bir önceki toplantımızda karara vardığımız gibi, 6 Mart Pazartesi günü tekrar Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Ortak bir anlayışa ulaştığımız 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda nihai açıklamayı kamuoyu ile paylaşacağız" ifadeleri yer aldı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yapacağı belirtilen ziyaretle ilgili, "Ne bizim böyle bir talebimiz olmuştur ne de kıymetli belediye başkanlarının bizden bir talebi olmuştur." dedi.

Öte yandan CHP'den yapılan açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşeceği bildirilmişti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise yaptığı açıklamada, görüşmeyi yalanladı. Zorlu, "İddialar gerçeği yansıtmıyor" dedi.

CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Toplantı sonrası belediye başkanları ile Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı paylaşıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 10 büyükşehir belediye başkanının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek desteklerini ilettiklerini söyledi.

AKŞENER 6 MART'TA YOK

İYİ Parti Genel Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da, Meral Akşener'in 6 Mart'taki toplantıya katılmayacağını açıkladı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Son toplantıda yaptıkları hatayı belirtecek irade beyanını ortaya koyarlarsa kapı açık" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİLİ VEKİL İSTİFASINI GERİ ÇEKTİĞİNİ AÇIKLADI

İYİ Parti'den istifa ettiğini duyuran Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş da, Genel Başkan Meral Akşener ile görüşmesi sonrası istifasını geri çektiğini bildirdi.

AA'da yer alan habere göre Altıntaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Değerli Genel Başkan'ımızla yaptığım istişare ve değerlendirme sonucu partimden istifamı geri almış bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Altıntaş, Akşener ile görüşmesinde cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinin daha kapsayıcı ve kucaklayıcı bir şekilde yürütüleceğine dair inancının arttığını belirterek, özledikleri huzur ve güven dolu günlere bir an önce kavuşma dileğinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile değerlendirmelerine de değinen Altıntaş, "Son günlerde liderler seviyesindeki iletişim dilinin toplumun geniş kitlelerinde itham edici ve ayrıştırıcı hale gelmesinin, karşı karşıya olduğumuz problemlerin çözümünü zorlaştırdığına dair inancımı dile getirdim." ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.