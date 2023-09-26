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        Haberler Gündem Eğitim Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Nedir? Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü İş İmkanları

        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır?

        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü, siyaset, devletler arası ilişkiler, uluslararası işbirliği ve küresel politika konularında öğrencilere teorik ve pratik bilgi sağlayan bir akademik programdır. Bu programlar, öğrencilere siyasi süreçleri, uluslararası politikayı ve toplumsal olayların yönetimini anlamaları için bir çerçeve sunar. Peki, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü nedir? Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü eğitim süresi kaç yıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 17:40 Güncelleme: 26.09.2023 - 17:40
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        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü nedir?
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        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ulusal ve uluslararası düzeyde politika yapma, diplomasi, uluslararası güvenlik, uluslararası ticaret ve insan hakları gibi bir dizi konuyu ele alır. Eğitim süresi ise 4 yıldır. Peki, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunları ne iş yapar? Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunları nerede çalışır?

        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü mezunları; kamu sektörü, özel sektör, hükümet, uluslararası organizasyonlar, medya, sivil toplum kuruluşları, diplomasi ve akademik kariyer gibi bir dizi farklı iş ve kariyer fırsatına sahip olabilirler. Bu program, öğrencilere kapsamlı bir anlayış kazandırır ve analitik düşünme, araştırma ve iletişim becerileri geliştirmelerine yardımcı olur.

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        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Mezunları İş Olanakları

        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunları iş olanakları çok çeşitlidir. Bu mezunlar; siyaset, uluslararası ilişkiler ve benzeri alanlarda edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak aşağıdaki sektörlerde çalışabilirler.

        • Diplomasi ve uluslararası ilişkiler: Mezunlar, hükümetler, büyükelçilikler, konsolosluklar ve uluslararası organizasyonlarda diplomatik görevlerde çalışabilirler. Bu pozisyonlar, uluslararası ilişkilerin yönetimi, barış görüşmeleri ve uluslararası politika analizi gibi alanları içerebilir.
        • Sivil toplum ve insan hakları: İnsan hakları organizasyonlarında, sivil toplum kuruluşlarında ve insan hakları savunuculuğu alanlarında çalışabilirler. Bu pozisyonlar insan hakları ihlallerini izlemeyi, raporlamayı ve hukuki destek sağlamayı içerebilir.
        • Uluslararası iş ve ticaret: Uluslararası şirketlerde, ticaret odalarında veya uluslararası ticaret danışmanlığı firmalarında çalışabilirler. Uluslararası iş anlaşmaları, dış ticaret politikaları ve küresel pazarlama konularında uzmanlaşabilirler.
        • Hükümet ve kamu politikaları: Kamu sektöründe, hükümetlerde veya yerel yönetimlerde kamu politikaları analisti, araştırmacı veya danışman olarak görev alabilirler. Kamu politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması üzerine çalışabilirler.
        • Medya ve gazetecilik: Medya sektöründe gazeteci, muhabir, dış haberler editörü veya politika analisti olarak çalışabilirler. Siyasi gelişmeleri takip edip haberleştirebilirler.

        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dersleri

        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü dersleri öğrencilere politika, uluslararası ilişkiler ve benzeri alanlarda derinlemesine bilgi ve analitik beceriler kazandırmayı amaçlar. Şu şekilde sıralanmıştır:

        • Siyasetin Temelleri
        • Siyasal Teori ve Düşünce
        • Karşılaştırmalı Siyaset
        • Siyasal Partiler ve Seçimler
        • Kamu Politikaları ve Analizi
        • Uluslararası İlişkiler ve Siyaset
        • Uluslararası İlişkiler Teorileri
        • Uluslararası Güvenlik ve Strateji
        • Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları
        • Uluslararası Ekonomi ve Ticaret
        • Diplomasi ve Uluslararası Müzakereler
        • Küresel Sorunlar ve Krizler
        • Politika Araştırması ve Analizi
        • Anket ve Anket Tasarımı
        • Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri
        • Veri Analizi ve İstatistik
        • Poliçe ve Program Değerlendirmesi
        • Bölgesel Çalışmalar (örneğin, Orta Doğu Çalışmaları, Avrupa Çalışmaları)
        • Belirli Ülke veya Bölgeye Odaklanan Dersler
        • Küresel Çevre Sorunları
        • Terörizm ve Ulusal Güvenlik
        • Göç ve Mülteci Krizleri
        • Uluslararası İşbirliği ve Diplomasi

        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü; ulusal ve uluslararası düzeyde politika analisti, diplomat, araştırmacı, politika danışmanı, gazeteci, hükümet yetkilisi, uluslararası işletme yöneticisi ve daha birçok kariyer yoluna kapı açabilir. Ders programları, öğrencilere bu farklı kariyer seçeneklerine hazırlanmaları için geniş bir bilgi yelpazesi sunar.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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