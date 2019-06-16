Kahramanmaraş’ta siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, YKS’nin ikinci oturum sınavını tamamladı. Sınavdan çıkan siyam ikizleri, sınavlarının iyi geçtiğini söylediler.

İHA'nın haberine göre; Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, Onikişubat ilçesindeki Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 2. turu olan Alan Yeterlilik Testi Sınavı’nı (AYT) tamamladı.

Sınav sonrası açıklamalarda bulunan siyam ikizleri Ayşe-Sema Tanrıkulu, “Heyecan vardı ama dünkü gibi değildi. Güzel geçti. İnşallah İlahiyat Fakültesini kazanacağız. Sınava kolay da diyemem zor da diyemem. Ama iyi geçti” diye konuştular.

Sınav çıkışında kendilerine yardımcı olan polis memurları ve sınav görevlilerine teşekkür eden Ayşe-Sema Tanrıkulu, dayıları Kemal Yoğun eşliğinde evlerine gittiler.