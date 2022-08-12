Siyah noktaya iyi gelen şeyler

Cinsiyet fark etmeksizin birçok kişiye rahatsızlık veren siyah noktaların birçok oluşum sebebi vardır. Hava kirliliği, cildin yeterli miktarda temizlenmemesi, makyaj malzemelerinin çok sık kullanımı ve yağlı cilde sahip olmak gibi faktörlere bağlı olarak ciltteki gözenekler tıkanmaya başlar. Bu da siyah nokta oluşumuna sebep olur. Biz de neredeyse her yaş grubundan ve her cinsiyetten birçok kişi tarafından çözüm yolları merak edilen siyah noktalara iyi gelen şeyleri araştırdık. Yazımızın devamında siyah noktaya iyi gelen sabunlar, siyah noktaya iyi gelen yağlar, siyah noktalara iyi gelen maskeler ve siyah noktalara iyi gelen bitkiler ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Özellikle limon, okaliptüs, yulaf gibi bitkilerin siyah noktalara oldukça iyi geldiği bilinmektedir. Siyah noktalara iyi gelen şeyler ise şöyledir…

Siyah Noktalara İyi Gelen Şeyler

Siyah nokta sorununun çözümünde kozmetik birçok yöntemin yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu da kişileri bitkisel ve doğal yöntemleri araştırmaya sevk etmektedir. Siyah nokta çözümünde çeşitli sabun, yağ, maske ve bitkilerin kullanımının oldukça iyi sonuçlar doğurduğu bilinmektedir.

Cilt temizliği öncesinde buhar banyosunun da siyah noktalara çok iyi geldiği bilinmektedir. Buhar banyosu uygulama şekli işe şöyledir: Kaynatılan su bir kaba alınır ve yüz bir örtüyle örtülerek buharın cilde bir süre nüfus etmesi beklenir. Bu sürenin 5-10 dakika olması yeterlidir. Buhar banyosu ya da ılık duş sonrasında önerilen diğer yöntemler uygulanarak siyah noktayla mücadele edilebilir.

Siyah noktaya iyi gelen sabunlar

Çeşitli bitkiler içeren doğal sabunlarla cilt temizliğinin yapılması ile siyah noktaların ortadan kaldırılabileceği, oluşumunun da önlenebileceği bilinmektedir. Özellikle lavanta ve okaliptüs sabunları cilt temizliğini gerçekleştirirken siyah noktaların da önüne geçmektedir. Aktarlardan kolaylıkla elde edilebilecek bu sabunların cilde masaj yapılarak uygulanması ve ılık suyla durulanması yeterli olmaktadır. Günlük cilt temizliği rutinine eklenmesi önerilmektedir.

Siyah Noktaya İyi Gelen Yağlar

Uçucu yağlar, ciltte meydana gelen problemlerin ortadan kaldırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Doğal içerikleri sayesinde cilde herhangi bir zarar vermeden siyah noktaların geçirilmesine iyi geldiği bilinen yağlar ise limon yağı ve lavanta yağıdır. Limon yağı içeriğinde ihtiva ettiği asit nedeniyle siyah noktaların ortadan kaldırılmasında oldukça etkilidir. Ayrıca limon yağının gözenek temizleyici özelliği de vardır. yüz temizleme suyuna birkaç damla eklenerek rutin temizlik esnasında yüzü durulamak için limon yağlı su kullanılabilir.

Lavanta yağı ise antienflamatuvar özelliği ile bilinen yağlar arasındadır. Buhar banyosu için hazırlanan suya birkaç damla limon yağı eklenerek siyah noktalar için bu şekilde kullanılabilir.

Siyah Noktalara İyi Gelen Maskeler

Siyah nokta oluşumunun bilinen birçok nedeni olsa da başta gelen sebep, yağlı bir cilde sahip olmaktır. Bu nedenle cildi yağdan arındıran maskeler siyah noktalara iyi gelmektedir. Yağdan arındıran maskelerin başında ise kil maskesi gelir. Haftada 2 gün olacak şekilde temizlenmiş cilde uygulanan kil maskesi siyah nokta ile mücadelede oldukça etkili sonuçlar vermektedir.

Bal ve süt karıştırılarak hazırlanan bal maskesi de balın antibakteriyel özelliği nedeniyle siyah noktaların giderilmesinde etkilidir. 10 dakika boyunca ciltte bekletmek suretiyle uygulanan bu maske düzenli kullanımda siyah noktaları belirgin şekilde azaltmaktadır.