'Siyah Kalp' zirvenin sahibi

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SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam yayınlanan ikinci bölümüyle Total ve ABC1 20+ kategorilerinde birinci oldu. Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen ve zirveye yükselen dizi, #SiyahKalp etiketi ile 5 saat 25 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

Ayrıca Sevilay 6 saat 25 dakika, Cihan 5 saat, Sumru 2 saat 20 dakika, Burak Tozkoparan 2 saat 45 dakika, Leyla Tanlar 2 saat 30 dakika boyunca X’te TT listesinde kaldı.

REKLAM Dizinin 2'nci bölümü; ABC1 20+’da 6.09 izlenme oranı 17.10 izlenme payı, Total’de 5.86 izlenme oranı 18.02 izlenme payı ile birinci oldu. AB grubunda ise 4.72 izlenme oranı 14.88 izlenme payı elde ederek adını üst sıralara yazdırdı. 'SİYAH KALP’İN 2. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Sumru, ikizleri dolandırıcılıkla suçlayıp anneleri olduğunu inkar edince Melek ve Nuh’un yıllardır bekledikleri an hiç düşündükleri gibi olmadı. Sumru’nun anneliğini reddetmesine içerleyen Melek ve Nuh, Kapadokya'da kalarak ona annelik borcunu ödetmeye karar verdi. “Biz senin terk ettiğin ikizleriniz”

Melek ve Nuh’un hayal kırıklığı yaşadığı o anlar; Şansalan konağında ise Sevilay ve Cihan’ın nişan haberinin yankıları sürerken Sevilay, Cihan’ın kararını anlamaya çalıştı. Konakta düzenlenen nişan gecesinden kaçmak isteyen Sevilay yolda trafik kazası geçirince yardımına Nuh koştu. Sevilay’ın nişandan kaçtığını gizleyen Hikmet, Sevilay’ın dönmesiyle yüzüklerin takılmasını sağladı. Melek, konakta Nihayet Hanım’ın fizyoterapisti olarak işe başladı. Şansalanları uzaktan takip eden Tahsin ise Nuh’la iletişime geçti. Samet, sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri ailesinden saklayıp kendi istediği düzeni kurmaya devam ederken, karşısında Melek ve Nuh’u gören Sumru’nun huzuru iyice kaçtı. Cihan, Sevilay’la evlilik yoluna girip öğrendiği sırrı saklamaya çalışırken Melek’i de aklından çıkaramaz oldu. Sevilay ve zor anında en büyük destekçisi olan Nuh ise birbirlerine yakınlaşmaya başladı.

REKLAM Nuh’un, Sevilay’ı şantajcı Mert’ten kurtardığı anlar; Bölümün finalinde bağ evinde çıkan yangın ise herkesin yüreğini ağzına getirdi ve “Nuh, içerdeki herkesi kurtarabilecek mi?” sorusu merak konusu oldu. Şansalan konağında büyük yangın; ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI Merakla beklenen dizinin ekrana gelen ikinci bölümünün hemen ardından üçüncü bölüm tanıtımı yayınlandı. Nuh’un hastanede tedavisiyle başlayan tanıtımda canını hiçe sayarak yangından herkesi kurtardığı öğrenilirken, Sumru ve Samet’in ona teşekkürü ekrana geldi. İkiz kardeşlerin, Sumru ile olan görüntüleri izleyicilerin gözlerini doldurdu. Cihan’ın, Melek’e gerçekleri anlatmak isteyip anlatamadığı görüldü. Nihayet, Sumru’nun bir şey gizlediğini anlarken, tanıtımın sonunda ise Sumru’nun “Onlar benim çocuklarım” ifadesini kime söylediği akıllarda soru işareti bıraktı.

REKLAM 'Siyah Kalp’in 3'üncü Bölüm 1'inci Tanıtımı; Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!