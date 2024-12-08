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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp'in ikinci tanıtım yayınlandı

        'Siyah Kalp'in ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen 'Siyah Kalp'in merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Melek, Cihan'ı vurduğu için teslim olmaya giderken Tahsin, Melek'e eğer Cihan'ı vurduğunu söylerse "Şansalanlar sırf sana işkence olsun diye o bebeği karnından söküp alacaklar" diyerek engel oluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 22:29 Güncelleme: 08.12.2024 - 22:29
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        İkinci tanıtım yayınlandı
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        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’in merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        'Siyah Kalp’in 13. Bölüm 2. Tanıtım;

        Yayınlanan tanıtımda Melek, Cihan’ı vurduğu için teslim olmaya giderken Tahsin, Melek’e eğer Cihan’ı vurduğunu söylerse “Şansalanlar sırf sana işkence olsun diye o bebeği karnından söküp alacaklar” diyerek engel oluyor. Melek şüpheli olarak duruşmaya çıkıyorken Cihan’ın duruşma salonunda ne söyleyeceği merak konusu oluyor.

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        'SİYAH KALP’İN 12. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Cihan, Sevilay’ı silah zoruyla Nuh’un yanından aldı ve arabaya bindirip kaçmalarına engel oldu. Nuh’un hemen tedavi edilmesini sağlayan Tahsin, bu durumdan Melek’i de haberdar etmedi. Nuh’a yapılanları sindiremeyen Tahsin bunun intikamını almak için harekete geçti. Melek, bebeğini aldırmak için gittiği klinikte kararından vazgeçti. Sumru’dan gelen telefonla onunla buluşmaya gitti. Sumru’yla aralarında duygusal bir konuşma geçti ve ikilinin arasındaki buzlar iyice eridi. Samet ve Cihan, Tahsin’in niyetini ve ikizlerin yanında olduğunu öğrenince ondan kurtulmak için ortaklığı bozmaya karar verdi. Ancak yapılan anlaşmalarda Tahsin’in ortaklığın bozulması karşılığında yüklü bir miktar tazminat alacağını duyan baba oğul büyük bir şok yaşadı. Şansalanlar artık Tahsin’in Melek ve Nuh’un arkasında durduğunu öğrendi. Sumru’nun halıcıda çalıştığını duyan Samet, ona dünyayı dar etmek için halıcıya gidip işten kovulmasını istediğini söyledi. Ancak dükkan sahibi Samet’e ters bir şekilde tepki verince Sumru işine devam etti. Sumru’yu köşeye sıkıştırmaya çalışan Samet, Nihayet Hanım’a giderek onun konağa dönmesini sağlarken Hikmet’in Harika’ya gizlice yaptırdığı DNA testi sonucu eve geldi. Raporda Harika’nın babasının Samet olmadığı yazınca herkes neye uğradığını şaşırdı. Cihan’ın yaptıklarını öğrenen Melek, Nuh’u görmeye gitti. Nuh’un halini görünce Cihan’dan hesap sormak için elinde silahla konağın kapısına dayandı. Cihan’la karşı karşıya gelen Melek, onu vurdu.

        Yönetmenliğini; Ali Balcı’nın, senaristliğini; Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle her perşembe saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Siyah Kalp

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