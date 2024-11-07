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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp'in, 8'inci bölümünden iki yeni tanıtım

        'Siyah Kalp'in, 8'inci bölümünden iki yeni tanıtım

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'in, 8'inci bölümünden iki yeni tanıtım yayımlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 00:22 Güncelleme: 07.11.2024 - 00:22
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        "Nuh ve Melek senin karının çocukları"
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        SHOW TV'nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in, merakla beklenen yeni bölümünden iki yeni tanıtım yayınlandı. Yayınlanan üçüncü tanıtımda tüm gerçekler ortaya çıkıyor. Hikmet, Aksu'ya gitmesiyle gerçekleri öğreniyorken ikizlerin ve Sumru'nun sırrını tüm ailenin içinde açıklıyor. Sumru da Nuh ve Melek'in kendi çocukları olduğunu itiraf ederken konakta neler yaşanacağı yeni bölüme olan merakı arttırıyor.

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        Yayımlanan dördüncü tanıtımda ise Nuh'un Sevilay'a olan aşkı devam ederken onla birlikte olamamasından dolayı gözyaşlarına hakim olamıyor. Duygu dolu bir bölüm izleyicileri bekliyor.

        SİYAH KALP'İN 8'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Hikmet'in öğrendiği gerçekle beraber eline büyük bir koz geçer. Sumru ve Nihayet'i evden gönderip konağın hakimiyetini eline alma fırsatı ayağına gelir. Cihan ve Melek yaşadıklarından sonra artık ayrı kalamazlar. Melek'ten uzak duramayan Cihan net kararlar alır. Bu kararlar etrafındakileri rahatsız eder. Sevilay, annesinin tehditleri yüzünden Nuh'tan uzak durmaya mecbur kalır. Durumu kabullenemeyen Nuh Sevilay'ın söylediklerinden sonra yıkılmıştır. Fakat ikisi de kalplerini susturmakta güçlük çeker. Sumru'nun ikizlere karşı tavrı değişmeye başlamıştır. Nihayet bu değişimden rahatsızdır. Diken üstündeki Sumru gelen büyük tehlikenin farkında değildir. Artık Şansalan konağında kimse eski hayatına dönemeyecektir.

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        Yönetmenliğini Ali Balcı'nın, senaryosunu Yıldız Tunç'un üstlendiği 'Siyah Kalp'in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

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        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!

        'Siyah Kalp'in 8'inci Bölüm 3'üncü Tanıtımı;

        'Siyah Kalp'in 8'inci Bölüm 4'üncü Tanıtımı;

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        #Siyah Kalp

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        Boğa
        İkizler
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        Yengeç
        Yengeç
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        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
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