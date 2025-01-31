'Siyah Kalp' 18'inci bölümüyle ekrana geldi

SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam 18'inci bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketi ile övgü dolu yorumlar aldı.

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'SİYAH KALP’İN 18'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Son anda Cihan’ı durdurmak için havaalanına giden Melek, sesini duyuramadı. Cihan, Melek’in geldiğinden habersiz Berlin’e gidecekken gelen telefonla kararını değiştirdi. Sevilay’ın öz babası olduğunu düşündüğü Celal’in cenazesine gitmek için harekete geçti.

“Cihan, gitme “;

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Cihan gitmeden önce Sevilay’la boşanma işlemlerini başlatması için avukatını görevlendirdi. Bu haber Sevilay’ı çok mutlu etti. Hikmet, Tahsin‘le buluşarak Samet’i bitirmek için işbirliği teklif etti. Hikmet, Samet‘ten geçmişin intikamını almak istediğini söylese de Tahsin, Hikmet’in teklifine sıcak bakmadı.

Hikmet, Tahsin’e ortaklık teklif etti;

Sumru’nun boşanma davası gelip çattığında ise Samet beklenmedik bir çıkış yaparak boşanmak istemediğini söyledi, hakim de davanın ertelenmesine karar verdi. Bu sırada Tahsin ve Samet arasında tartışma yaşandı. Sumru’ya kafayı takan Samet, onu arabayla takip ederken büyük bir trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Samet trafik kazası geçirdi;

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Samet hastanede tedavi altındayken herkes oraya koştu. Doktorlar, Samet’in hayatta kalabilmesi için acil böbrek nakline ihtiyacı olduğunu söyledi. Aile yakınlarından uyumlu kim olur diye doktor sorduğunda Samet, Bünyamin’in kendi oğlu olduğunu ve ona test yapılmasını söyledi. Bu konuşmaya kulak misafiri olan kişi ise Nihayet oldu.

İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

19'UNCU BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

Dizinin ekrana gelen bölümünün hemen ardından 19'uncu bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Cihan, Melek’le barışmak için bir umut kırıntısı ararken Nuh, ikizinin intikamını almaya niyetleniyor. Nuh, Hikmet’in itirafıyla şoke olurken Samet’in kalbi duruyor. Tahsin’in ilahi adaletin gerçekleştiğine inandığı tanıtımda Sumru’nun tekrardan küllerinden doğup güçlenmesi yeni bölümde yaşanacakların habercisi oluyor.

'Siyah Kalp' 19'uncu Bölüm Tanıtımı; Yönetmenliğini; Murat Saraçoğlu ile Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaryosunu Yıldız Tunç’un yazdığı 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor. 'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı 20.00’de SHOW TV’de!