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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp' 18'inci bölümüyle ekrana geldi

        'Siyah Kalp' 18'inci bölümüyle ekrana geldi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp' dün akşam 18'inci bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketiyle övgü dolu yorumlar aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 11:22 Güncelleme: 31.01.2025 - 11:22
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        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam 18'inci bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketi ile övgü dolu yorumlar aldı.

        'SİYAH KALP’İN 18'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Son anda Cihan’ı durdurmak için havaalanına giden Melek, sesini duyuramadı. Cihan, Melek’in geldiğinden habersiz Berlin’e gidecekken gelen telefonla kararını değiştirdi. Sevilay’ın öz babası olduğunu düşündüğü Celal’in cenazesine gitmek için harekete geçti.

        “Cihan, gitme “;

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        Cihan gitmeden önce Sevilay’la boşanma işlemlerini başlatması için avukatını görevlendirdi. Bu haber Sevilay’ı çok mutlu etti. Hikmet, Tahsin‘le buluşarak Samet’i bitirmek için işbirliği teklif etti. Hikmet, Samet‘ten geçmişin intikamını almak istediğini söylese de Tahsin, Hikmet’in teklifine sıcak bakmadı.

        Hikmet, Tahsin’e ortaklık teklif etti;

        Sumru’nun boşanma davası gelip çattığında ise Samet beklenmedik bir çıkış yaparak boşanmak istemediğini söyledi, hakim de davanın ertelenmesine karar verdi. Bu sırada Tahsin ve Samet arasında tartışma yaşandı. Sumru’ya kafayı takan Samet, onu arabayla takip ederken büyük bir trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı.

        Samet trafik kazası geçirdi;

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        Samet hastanede tedavi altındayken herkes oraya koştu. Doktorlar, Samet’in hayatta kalabilmesi için acil böbrek nakline ihtiyacı olduğunu söyledi. Aile yakınlarından uyumlu kim olur diye doktor sorduğunda Samet, Bünyamin’in kendi oğlu olduğunu ve ona test yapılmasını söyledi. Bu konuşmaya kulak misafiri olan kişi ise Nihayet oldu.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        19'UNCU BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

        Dizinin ekrana gelen bölümünün hemen ardından 19'uncu bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Cihan, Melek’le barışmak için bir umut kırıntısı ararken Nuh, ikizinin intikamını almaya niyetleniyor. Nuh, Hikmet’in itirafıyla şoke olurken Samet’in kalbi duruyor. Tahsin’in ilahi adaletin gerçekleştiğine inandığı tanıtımda Sumru’nun tekrardan küllerinden doğup güçlenmesi yeni bölümde yaşanacakların habercisi oluyor.

        'Siyah Kalp' 19'uncu Bölüm Tanıtımı;

        Yönetmenliğini; Murat Saraçoğlu ile Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaryosunu Yıldız Tunç’un yazdığı 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Siyah Kalp

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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