Siyah Giyen Adamlar 4 konusu ve ne zaman çekildi?
Siyah Giyen Adamlar 4 bugün yeniden izleyici ile buluşuyor. Bu kapsamda filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Aksiyon ve bilim kurgu türündeki film 2019 yılında vizyona girdi. Peki, Yönetmen koltuğunda F. Gary Gray filmi Siyah Giyen Adamlar 4 ne zaman, nerede çekildi? İşte ayrıntılar...
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"Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit filmi oyuncuları kimler?" Sorusu gündemdeki yerini aldı. Bu akşam televizyon ekranlarında yeniden gösterilecek olan film izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2019 yılı Amerikan yapımı film ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...
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SİYAH GİYEN ADAMLAR 4: GLOBAL TEHDİT FİLMİ KONUSU
Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit, dünyayı kötülüklerden arındırmaya çalışan ekibin, bu güne kadar karşılarına çıkan en büyük tehdit olan köstebeği ortaya çıkarmak için kurdukları takımla birlikte verdikleri mücadeleyi konu ediyor. Siyah Giyen Adamlar ne kadar genişlemişlerse kötü adamlar da bir o kadar artmıştır.
Evren, herhangi birinin şekline girebilen bir uzaylı istilası ile karşı karşıya kalınca, ödüllü ajan H ile kararlı çaylak M birlikte hareket etmeye karar verir. Güçlerini birleştiren ikili, dünyayı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir. Yönetmen koltuğunda Barry Sonnenfeld'in oturduğu, Tommy Lee Jones ve Will Smith'le özdeşleşmiş Men In Black'in spin-off olarak izleyeceğimiz filmin yapımcılığını Laurie MacDonald ve Walker Parkes üstleniyor. Filmin senaryosunu ise Matt Holloway ve Art Marcum kaleme alıyor.
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SİYAH GİYEN ADAMLAR 4: GLOBAL TEHDİT OYUNCULARI
Chris Hemsworth
Tessa Thompson
Rebecca Ferguson
Emma Thompson
Liam Neeson
Kumail Nanjiani
Rafe Spall
Laurent Bourgeois
Larry Bourgeois
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