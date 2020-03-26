İŞTE KORONAVİRÜS EFSANELERİ

BİRİNCİ EFSANE: COVID-19 sıcak ve nemli iklime sahip bölgelerde bulaşabilir.

Elimizdeki mevcut kanıtlara göre COVID-19 virüsü, sıcak ve nemli havaya sahip bölgeler de dâhil olmak üzere tüm alanlarda bulaşabilir. COVID-19 vakasının bildirildiği bir bölgede yaşıyorsanız ya da böyle bir bölgeye yolculuk yapacaksınız bölgenin iklimine bakmaksızın koruyucu tedbirler alın. Kendinizi COVID-19’a karşı korumak için en iyi yol sıklıkla ellerinizi temizlemektir. Bu yolla ellerinizdeki olası virüsleri yok edersiniz ve gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmanız nedeniyle oluşabilecek bir enfeksiyonu da önlemiş olursunuz. Yeni koronavirüs sıcak ve nemli iklimlerde yayılabilir.