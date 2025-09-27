Sivilce de değil siyah nokta da... Cilt problemlerinin başında gelen "komedonlar" için nasıl bir rutin izlenmeli?
Gözenekleri tıkayan ve cildin nefes almasını engelleyen komedonlar, en sık rastlanan cilt sorunlarının başında geliyor. Doğru ürünlerle ve düzenli bir cilt bakımıyla bu sorunu en aza indirmek mümkün. Peki komedonlarla baş etmek için nasıl bir rutin izlenmeli?
Ciltte beliren komedonlar, ne tamamen sivilce ne de klasik siyah nokta olarak tanımlanır. Çoğu zaman fark edilmese de cildin mat görünmesine, gözeneklerin tıkanmasına ve akne oluşumuna zemin hazırlar. Doğru bakım adımlarıyla komedonların kontrol altına alınması mümkün!
KOMEDON NEDİR?
Komedon, gözeneklerin yağ ve ölü deri hücreleriyle tıkanması sonucu oluşan küçük lezyonlardır. Açık komedonlar halk arasında siyah nokta, kapalı komedonlar ise beyaz küçük kabarcıklar şeklinde bilinir. İlerleyen süreçte bakteri ile birleşirse iltihaplanarak akneye dönüşebilir.
TEMİZLİK EN ÖNEMLİ ADIM
Komedonların en büyük nedeni cilt yüzeyinde biriken yağ ve kirlerdir. Bu nedenle sabah-akşam düzenli temizleme rutini olmazsa olmazdır.
Köpüren jel ya da krem temizleyiciler, cilt tipine uygun şekilde seçilmelidir. Aşırı kurutmayan ürünler tercih edilmeli, çünkü fazla kuruluk yağ üretimini artırarak tıkanmaları çoğaltabilir.
EKSFOLİASYONUN GÜCÜ
Haftada 1-2 kez yapılan peeling işlemleri, ölü deri hücrelerini uzaklaştırarak gözeneklerin tıkanmasını önler. Kimyasal peelingler, özellikle salisilik asit veya AHA-BHA içeren ürünler komedonları çözmede etkilidir. Fiziksel peelinglerden ise hassas ciltler için kaçınmak gerekir.
NEMLENDİRMEYİ ATLAMAYIN
Yağlı ciltlerde bile nemlendirme adımı ihmal edilmemelidir. Hafif yapılı, gözenek tıkamayan (non-comedogenic) nemlendiriciler tercih edilmelidir. Cilt dengesini koruyan bu adım, hem kuruluğu önler hem de fazla yağ üretimini engeller.
UZMAN DESTEĞİ ŞART
Komedonlar evde bakım ile azalmıyorsa bir dermatoloğa danışmak gerekir. Profesyonel temizlik işlemleri, medikal cilt bakımları veya ilaç tedavileri ile sorun kontrol altına alınabilir. Ayrıca yanlış ürün kullanımının daha büyük problemlere yol açabileceği unutulmamalıdır.
Kaynak: Health, Webmd
Fotoğraf kaynak: IStock