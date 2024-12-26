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        Haberler Gündem Güncel Siverek'te "Yılbaşında Silaha Hayır" kampanyası | Son dakika haberleri

        Siverek'te "Yılbaşında Silaha Hayır" kampanyasına öğrencilerden destek

        Şanlıurfa Siverek Kaymakamlığı tarafından başlatılan "Yılbaşında Silaha Hayır" kampanyası, ilçede geniş bir destek buluyor. Kampanya çerçevesinde, lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik slogan yazma ve resim yapma yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüller verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 18:46 Güncelleme: 26.12.2024 - 18:47
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        Siverek'te "Yılbaşında Silaha Hayır" kampanyası
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        Şanlıurfa'nın Siverek Kaymakamlığı tarafından başlatılan "Yılbaşında Silaha Hayır" kampanyasına ilçe halkı büyük destek veriyor.

        Kampanya kapsamında Siverek Eğitim Gönüllüleri'nin destek verdiği ve Dumlupınar Ortaokulu idaresi tarafından organize edilen "Liselerarası Slogan" ve "Ortaokullararası Resim Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Siverek Belediyesi Sosyal Tesisi Paşa Konağı'nda düzenlenen ödül törenine kurum amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende, dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

        Öğrencilerin hazırladığı sloganlar ve resimler, ilçede yılbaşı gecesinde silah kullanımının önlenmesine yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

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        #Şanlıurfa Haberleri
        #siverek kaymakamlığı
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