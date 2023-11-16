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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Sivasspor, Uğur Çiftçi hakkındaki Galatasaray iddialarını yalanladı - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Sivasspor, Uğur Çiftçi hakkındaki Galatasaray iddialarını yalanladı

        Sivasspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Galatasaray'ın Uğur Çiftçi'ye transfer teklifi yaptığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 20:44 Güncelleme: 16.11.2023 - 20:44
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        Sivasspor'dan Uğur Çiftçi açıklaması
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        Sivasspor’da başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Gökhan Karagöl, adı Galatasaray ile anılan futbolcuları Uğur Çiftçi hakkında bir yazılı açıklama yaptı.

        Karagöl, Uğur Çiftçi’nin Galatasaray’a transfer olacağı yönünde basında çıkan haberleri yalanladı.

        Karagöl, “Futbolcumuz Uğur Çiftçi ile ilgili bugün medyada spekülatif haberler yer alması nedeniyle açıklama yapma gereği duyulmuştur. Ligde zorlu maraton devam ederken ve Galatasaray ile oynayacağımız maç yaklaşırken bu asılsız haberin kasıtlı ve kötü niyetli olarak çıkarıldığını düşünmekteyiz. Galatasaray tarafından kulübümüze hiçbir transfer teklifi gelmemiştir. Resmi açıklama yapılmadıkça, asılsız haberlere taraftarlarımızın ve kamuoyunun itibar etmemesini önemle rica ederiz” ifadelerini kullandı.

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