Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa maçı için geri sayım başlamış durumda. Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, Süper Kupa'yı kazanmak için karşı karşıya geliyor. Peki, Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?