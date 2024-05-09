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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: “Manaj’a gelen teklifler değerlendiriliyor” - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: “Manaj’a gelen teklifler değerlendiriliyor”

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Sivassporda teknik direktör Bülent Uygun açıklamalarda bulundu. Uygun, "Takımın golcü oyuncusu Rey Manaj'a gelen teklifleri yönetimin değerlendirdiğini" açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 16:23 Güncelleme: 09.05.2024 - 16:23
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        Bülent Uygun'dan Rey Manaj açıklaması
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        Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman denge çalışmalarıyla devam etti. Ardından minyatür kalede maç yapan Sivasspor, son bölümde ise çift kale maç oynadı. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımın golcü oyuncusu Rey Manaj’a gelen teklifleri yönetimin değerlendirdiğini söyledi.

        "ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

        Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Bülent Uygun, Başakşehir maçına galibiyet için çıkacaklarını vurguladı. Uygun, “Sivasspor'umuzun 57. yılı kutlu olsun. Anadolu'dan söylediğim gibi şampiyon çıkacaktır, en yakın zamanda. Bunlardan da bir tanesinin Sivasspor olmasını temenni ediyorum. Çünkü süreç belki çok zor. Ekonomik olarak çok uçurumlar olabilir. İnşallah Eskişehirspor'umuz geri gelir. Zonguldakspor'umuz, Sakaryaspor'umuz, Kocaelispor'umuz geri gelir. Bunların hepsini Süper Lig'de tekrar yerlerini alırlar ve bu güzellikleri hep beraber yaşamaya devam ederler. Gerçekten taraftarla birlikte güzel oluyor. Başakşehir de şampiyon olan takımlarımızdan bir tanesi. Onlar da seyircisi olmadan bu işi başarmış olan, gerçekten yönetimsel anlamda da çok doğru işler yapan bir takıma karşı oynayacağız. Şu anda elindeki kadro her geçen gün üstüne koyarak başarılı olmuş bir takıma karşı oynayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor. Taraftarımızdan bizi yalnız bırakmamalarını, bizi desteklemelerini istiyoruz. Kalan 3 maçta da elimizden geldiği kadar kazanarak 9 puanla sezonu bitirmek ana hedefimiz. İnşallah başarırız” dedi.

        "MİLLİ TAKIMDA EN İYİ PERFORMANS GÖSTEREN KİŞİ"

        Bir basın mensubunun 'Emre Gökay’a, Avrupa’dan transfer teklifleri geldiği yönünde haberler çıkıyor. Bu doğru mu?' şeklindeki sorusuna Uygun, “Emre Gökay U18 Milli Takımı'nda en iyi performans gösteren ve kendi mevkiinde en iyi oyuncu. Milli takımlardaydı, bugün itibarıyla tekrar geri geldi. Onu kullanarak gelişimini sağlamaya çalışıyoruz. Zaten bireysel antrenman koçları var. Onlar da onun eğitimine katkı sağlıyor. Sürecin içerisinde tabii bu transfer konuları yönetimin söyleyeceği bir süreç. Onun geleceği, Sivasspor'un menfaati ne olursa onu hayata geçirmek istiyoruz” yanıtını verdi.

        "YÖNETİM TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR"

        Son olarak Rey Manaj’a gelen transfer teklifleri olduğunu da dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, “2-3 tane takımdan transfer teklifi geldi. Bu teklifleri değerlendiriyor yönetim. Bunların hepsinde Gökhan Karagöl yetkili ve o görüşüyor. Sonrasında yönetim kurulumu başkanımıza iletecek. Tabii burada önemli olan Sivasspor'un menfaati. Her şey Sivasspor'la alakalı. Biz yeni sezonla ilgili çok güzel projeler elde edeceğiz. Onunla ilgili hiç şüpheniz olmasın. Belediye Başkanımız, Valimiz onlar da bizim yapacağımız projelere zaten desteklerini esirgemeyecekler. Onlar da kendi sözlerini vermişlerdi. Sadece bu da değil. Bununla beraber gelecekle ilgili transfer çalışmalarımızı da en güzel şekilde yapacağız, Gökhan Karagöl bunların hepsine özellikle ilgileniyor. O yönde Sivasspor'un geleceğiyle ilgili güzel planlar yapacağız. Biz şimdi günümüzü ve geleceğimizle ilgili planların başındayız. İnşallah başarmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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