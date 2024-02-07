Sivasspor, Hırvat futbolcu Mijo Caktas'ı renklerine bağladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, 31 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Mijo Caktas'ı renklerine bağladı.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Mijo Caktas ile anlaşmaya vardı.

Sivas'a gelen Mijo Caktas, Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 1,5 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

CAKTAS KİMDİR?

8 Mayıs 1992'de Hırvatistan'ın Split şehrinde dünyaya gelen Mijo Caktas, futbola Dugopolje alt yapısında başladı. Ardından Hajduk Split, Rubin Kazan ve Damac FC formasını giyen sporcu son olarak ülkesinde NK Osijek forması giyiyordu. Kariyerinde 371 maça çıkan sporcu 134 kez gol sevinci yaşarken 40 da asist yaptı.