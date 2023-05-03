Hafta sonu aynı statta rakibini 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, aldığı bu sonuçla sahasına küçük de olsa bir avantajla gidecek.

37. dakikada Goutas'ın kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasla defansın arkasına sarkan Caicedo'yu fark eden kaleci İrfan Can Eğribayat, kalesini zamanında terke ederek topu taca gönderdi.