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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Sivasspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik! - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Sivasspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik!

        Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, kamp kadrosunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2024 - 13:05 Güncelleme: 09.11.2024 - 13:05
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        Sivasspor'da F.Bahçe maçı öncesi 3 eksik!
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Fenerbahçe ile oynayacağı maç için İstanbul'a gitti.

        Sivasspor'un Fenerbahçe maçı kadrosunda sakatlığı bulunan Alex Pritchard ve Rey Manaj ile cezalı olan Uğur Çiftçi yer almadı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekibin kafilesinde 21 futbolcu yer aldı.

        İstanbul'da kamp yapacağı otele geçen Sivassporlu futbolcular, maç saatini beklemeye başladı.

        Sivasspor'un kafilesinde Djordje Nikolic, Ali Şaşal Vural, Uros Radakovic, Noah Sonko Sundberg, Samba Camara, Achilleas Poungouras, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Murat Paluli, Charis Charisis, Samuel Moutoussamy, Jan Bieganski, Oğuzhan Aksoy, Yılmaz Cin, Azizbek Turgunboev, Emrah Başsan, Queensy Menig, Bekir Turaç Böke, Garry Rodrigues, Keita Balde, Fode Koita bulunuyor.

        Fenerbahçe ile Net Global Sivasspor, yarın saat 19.00'da Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

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