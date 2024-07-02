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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Sivasspor'da Alex Pritchard ilk idmanına çıktı - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Sivasspor'da Alex Pritchard ilk idmanına çıktı

        Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor 2024-2025 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar'da yeni transfer Alex Pritchard takımla ilk idmanına çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 12:31 Güncelleme: 02.07.2024 - 13:14
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        Sivasspor'da Pritchard sahaya indi!
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        Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Vali Lütfullah Bilgi Sivasspor Tesisleri'nde kırmızı-beyazlı takım, günün ilk antrenmanında kuvvet adaptasyon ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

        Sivasspor'un yeni transferi Alex Pritchard da idmanda yer aldı.

        Yiğidolar, akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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