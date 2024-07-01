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        Sivasspor’un yeni transferi Alex Pritchard, Sivas’a geldi

        Geçtiğimiz sezonun başarılı ekiplerinden Sivasspor'un transfer çalışmaları kapsamında anlaştığı 31 yaşındaki İngiliz futbolcu Alex Pritchard, Sivas kentine geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 11:07 Güncelleme: 01.07.2024 - 11:51
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        Sivasspor, Alex Pritchard'a kavuştu
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        Sivasspor’un prensip anlaşmasına vardığı 31 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Alex Pritchard, Sivas’a geldi.

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda kırmızı-beyazlı kulübün prensipte anlaştığı İngiliz futbolcu Alex Pritchard, bugün Sivas’a geldi.

        Menajeri ile birlikte Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yapan 31 yaşındaki futbolcuyu, Sivasspor Kulübü'nden Sportif Direktör Oray Baykal karşıladı.

        Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pritchard, "Dün Gökhan Bey ile de görüştüm. Benim için yeni bir macera olacak. Çok heyecanlıyım. Yeni bir başlangıç olacak" dedi.

        Bir grup kırmızı-beyazlı taraftar da futbolcuyla fotoğraf çektirdi. Alex, daha sonra kendilerini bekleyen araca binerek havaalanından ayrıldı.

        Alex Pritchard, bugün kendisini kırmızı-beyazlı takıma bağlayan sözleşmeye imza atacak.

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