Sivasspor: 1 - Galatasaray: 1 | MAÇ SONUCU

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle bitti.

22. dakikada ise Dries Mertens'in ceza sahası dışından çok sert şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.

17. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş direkten döndü.

Galatasaray, 5 dakika içerisinde, 17 ve 22'de direği geçemedi.

Ayrıca Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Galatasaray'da gol 45+1. dakikada Kerem Demirbay'dan geldi. Sivasspor'un golünü ise 86. dakikada penaltı vuruşuyla Koita kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligdeki puanını 48 yaparken Fenerbahçe'nin 2 puan gerisine düştü. Sivasspor ise puanını 25 yaptı.

Trenyol Süper Lig'de bir sonraki hafta Galatasaray evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Sivasspor ise deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.