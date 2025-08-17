Habertürk
        Sivasspor: 1 - Bodrum FK: 1 | MAÇ SONUCU (Sivasspor ile Bodrum yenişemedi) - Futbol Haberleri

        Sivasspor: 1 - Bodrum FK: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Sivasspor sahasında Bodrum FK'yı ağırladı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2025 - 21:09 Güncelleme: 17.08.2025 - 21:09
        Sivasspor ile Bodrum yenişemedi!
        Trendyol 1. Lig 2.hafta maçında Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar ligin 2'nci haftasında ilk puanını aldı.

        3'üncü dakikada gelişen Bodrum FK atağında Fredy sağ kanattan ortaladı, ceza alanında Ahmet'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

        4'üncü dakikada Seferi'nin çevirdiği topta uygun durumda önünde bulan Ahmet bu kaz ayağıyla uzak köşeye vurdu, yandan auta çıktı.

        17'nci dakikada ceza alanı dışında topu kontrol eden Charisis'in sol ayağı ile vuruşu yandan auta gitti.

        20'nci dakikada Bodrum FK Seferi ile öne geçti. Orta alandan Fredy"nin uzun pasında topla buluşan Seferi, ceza alanına yaklaşıp sol ayağı ile vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu: 0-1.

        23'üncü dakikada Charisis'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Kimplioka gelişine vurdu, yandan dışarı çıktı.

        54'üncü dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Murat'ın yerden şutunu kaleci Sousa kontrol etti.

        61'inci dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Murat'ın pasında ceza alanında topla buluşan Kimpilioka geride uygun durumdaki Charisis'i gördü, onun sol ayağı ile yerden vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

        Karşılaşma 1-1 sona erdi.

        STAT: 4 Eylül

        HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Ferhat Çalar, Rıdvan Çevik

        SİVASSOR: Ali Şaşal, Murat, Okan, Emirhan, Uğur, Luan Campos (Dk.90 Mehmet Fevzi), Charisis, Özkan (Dk.72 Mououssamy), Kiempioka, Kamil (Dk.80 Ahmet Abdullah), Badji

        BODRUM FK: Sousa, İmeri, Ayeti, Ali (Dk.64 Gökdeniz), Cenk, Brazao (Dk.90 Dimitrov), Ahmet, Fredy, Yusuf (Dk. 77 Ege), Seferi, Ali

        GOLLER: Dk.61 Charisis (Sivasspor) - Dk. 20 Seferi (Bodrum FK)

        SARI KARTLAR: Ali Şaşal, Charisis (Sivasspor)- İmeri (Bodrum FK)

        Habertürk Anasayfa