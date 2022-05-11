Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmazken perdeyi 78'de Famara Diedhiou açtı ve Alanyaspor 1-0 öne geçerek toplam skora dengeyi getirdi.

Sivasspor bu gole 88'de Hakan Arslan'la yanıt verdi ve skor 1-1'e geldi.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Sivasspor rakibine toplamda 3-2'lik üstünlük kurarak finale yükseldi ve Kayserispor'un rakibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası finali, 26 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

78. dakikada Alanyaspor öne geçti. Oğuz Aydın'ın sol çaprazdan ortasında ceza sahasında Diedhiou'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yerden sekerek filelere gitti: 0-1.

88. dakikada Sivasspor eşitliği yakaladı. Gradel'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpasta Kayode'nin indirdiği top savunmadan sekerek Hakan Arslan'ın önünde kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin üstünden ağlarla buluşturdu: 1-1.

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Alex Taşcıoğlu, Deniz Caner Özaral

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ulvestad (Dk. 90+10 Cofie), Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 90+8 Sefa Yılmaz), Fajr (Dk. 90+3 Goutas), Gradel, Kayode (Dk. 90+3 Konate)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic (Dk. 69 Awaziem), Furkan Bayır (Dk. 59 Tayfur Bingöl - Dk. 71 Oğuz Aydın), Borja, Fer, Novais, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Candeias (Dk. 89 Efkan Bekiroğlu), Eduardo (Dk. 71 Diedhiou)

Goller: Dk. 78 Diedhiou (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 88 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Ulvestad, Dk. 45 Ahmet Oğuz, Dk. 89 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor), Dk. 54 Furkan Bayır, Dk. 86 Candeias, 90+5 Novais (Aytemiz Alanyaspor)