Sivaslı değirmenciden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

AA

Şerefiye köyünde yaşayan ve değirmencilik yapan evli ve 3 çocuk babası Yıldız, Zara Kaymakamlığınca oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmak istediğini söyledi.

Köye giden ekibin teslim aldığı para, kampanyanın hesabına yatırıldı.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Önemli olan böyle zor günlerde birbirimize destek olmak. Ben de Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya destek olmak istedim. Bunun için de bağışta bulundum, mutluyum." diye konuştu.