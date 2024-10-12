Festivale gelen ziyaretçilerin çeşitli lezzetleri keşfedebileceğini ifade eden Başkan Mevlüt Öztekin, "Her yıl Yenikapı’da düzenlenen Sivas Tanıtım Günleri bu yıl ilk kez Kağıthane’de gerçekleşiyor. Belediyemiz, Sivas Platformu ve İstanbul Sivas Konfederasyonu tarafından düzenlenen Sivas'ın tarihinden kültürüne, turizm potansiyelinden yerel lezzetlerine kadar birçok unsurun yer aldığı bu etkinlik İstanbullulara Sivas’ı yakından tanıma fırsatı sunacak. Ziyaretçilerimiz Sivas'a özgü el sanatlarından yemeklerine, folklor gösterilerinden turistik tanıtımlara kadar birçok farklı aktiviteyi deneyimleme fırsatı bulacak. Etkinliğimiz bugün başladı ve pazar günü akşam saatlerine kadar devam edecek. Tüm İstanbulluları bu güzellikleri deneyimlemeye Hasbahçe'ye davet ediyoruz. Dahası her hafta sonu burada farklı bir ilimizi tanıtacağız. Giresun, Hatay ve Bitlis illerimizin tanıtımları da aynı şekilde gelecek haftalarda burada gerçekleştirilecek. Tüm hemşehrilerimize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz" dedi.