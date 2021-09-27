Yola inen domuz sürüsü kazaya neden oldu: 6 yaralı

Kaza Sivas'ta meydana geldi. F.I. (22) yönetimindeki 11 AAZ 434 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Sıcak Çermik mevkisinde yola çıkan domuz sürüsüne çarptıktan sonra karşı şeride geçerek H.A. (24) idaresindeki 58 AU 883 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan S.I (25), G.A. (33), G.Ç. (40) ve T.Ç. (16) yaralandı.

AA'nın haberine göre; yaralılar Sivas'taki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazada 4 domuz öldü.