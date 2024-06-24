Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü
Sivas'ta çıkan kavgada, tabancayla göğsünden vurulan kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Sivas'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Çayyurt Mahallesi Mevlana Caddesi'nde M.T. (44) ile bir grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada M.T. göğsünden tabancayla vuruldu.
KURTARILAMADIFotoğraf: DHA
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
M.T'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTIFotoğraf: DHA
Polis ekipleri olay yerinden bir otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.