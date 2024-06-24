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        Haberler Gündem 3. Sayfa Elazığ'da minibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı | Son dakika haberleri

        Elazığ'da minibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

        Elazığ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, istinat duvarına çarparak devrildi. Kaza sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 01:21 Güncelleme: 24.06.2024 - 01:23
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        Elazığ'da minibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
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        Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs, Yeni Mahalle Zafran Kavşağı'nda yol kenarındaki istinat duvarına çarptıktan sonra devrildi.

        ÖLÜ VE YARALILAR VAR

        AA'nın haberine göre; kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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