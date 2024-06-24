Elazığ'da minibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Elazığ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, istinat duvarına çarparak devrildi. Kaza sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs, Yeni Mahalle Zafran Kavşağı'nda yol kenarındaki istinat duvarına çarptıktan sonra devrildi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
AA'nın haberine göre; kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.