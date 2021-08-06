AA

Sivas'ın kaplıcalar bölgesinde yer alan Sıcak Çermik'te bungalov evlerden oluşan tatil köyü kurulması için çalışma başlatıldı.

Sivas Belediyesince hayata geçirilecek proje kapsamında, 25 bin metrekare alana ilk olarak 22 bungalov ev inşa edilecek. Yaklaşık 18 milyon liraya mal olacak projenin ikinci etabında ise bungalov ev sayısı 50'ye tamamlanacak.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sıcak Çermik'in Sivas'ın önemli değeri olduğunu söyledi.

Bu bölgede özellikle belirli yaşın üzerindeki tüm insanların anılarının bulunduğunu belirten Bilgin, "Biz de bu noktada Sıcak Çermik'in günümüzdeki gelişmelere ayak uydurarak, eski yoğunluğuna kavuşabilmesi adına, farklı alanlarda farklı projeler hazırlayarak bir bir hayata geçiriyoruz. Geçen yıl Altınkale'yi hizmete açtık, yoğun da ilgi var. Yine İl Özel İdaresi bünyesinde nostaljik çadır kültürünü yaşatmak adına çadırlarımızı inşa ettik." dedi.

Sıcak Çermik'te bungalov tatil köyü projesini hayata geçirmeye başladıklarını ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"22 bungalov evimizi inşallah ekim ayı sonu gibi hizmete açacak şekilde projelendirdik ve inşaat çalışmaları başladı. Sıcak Çermik hem yönetim anlayışıyla hem de kazandırdığımız su parkı, bungalov evler, çadır kent ve Altınkale ile kafesi, karavan ve park alanlarıyla bir tatil köyü hüviyetinde Sivas'ın turizmine katkı sağlayacak. Bu bölgemizi hem Sivas'ta yaşayan vatandaşlarımıza hem de dışarıdan kente gelmek isteyenlere çeşitli alternatifler sunmak adına güzel bir tatil köyü hüviyetine kavuşturacağız. Hayırlı olsun."

Bilgin, kentte yaşayan herkesin ve her kesimin kendisini mutlu hissedeceği, hoşça vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak için çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Bungalov evlerde yatak odası, salon, mutfak, termal suyun bulunduğu banyo ve havuz ile yaşam alanlarının yer alacağını dile getiren Bilgin, bir ailenin hiçbir şeye ihtiyaç duymadan tatilini geçirebileceği bir alan oluşturacaklarını sözlerini ekledi.

Sıcak Çermik kaplıcalar bölgesine, Valilik himayesinde, Sivas Belediyesinin katkılarıyla İl Özel İdaresince yapılan ve kente önemli turizm değeri katması beklenen Altınkale, geçen yıl sonunda hizmete sunulmuştu. Pamukkale'den esinlenilerek basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan Altınkale, vatandaşlardan ilgi görüyor.