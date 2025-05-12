Sivas'ta sağanak sele neden oldu - Güncel haberler

Sivas'ta sağanak sele neden oldu - Güncel haberler

Koyulhisar ilçesinde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.

Sağanağın dereleri taşırması sonucu Yukarı Kale Mahallesi Hacıballı ile Binek Taşı mevkilerinde ve bazı bölgelerde sel meydana geldi.

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Sel suları nedeniyle bölgedeki hayvan barınaklarında ve yollarda hasar oluştu. Belediye temizlik ekipleri iş makineleriyle sel sularının getirdiği taş yığınlarını ve çamur birikintilerini temizlemek için çalışma başlattı.

İlçede hasar tespit çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.