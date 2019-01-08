Sivas'ta okullar tatil mi?

Sivas'ta okullar tatil edildi mi? Sorusu yanıt buldu. Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı Sivas'ta vatandaşlara zor anlar yaşattı. Peki 9 Ocak 2019 tarihinde Sivas'ta okullar tatil olacak mı? Sivas Valiliği'nden öğrencileri sevindirecek haber geldi.

SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ? (9 OCAK)

Sivas Valiliği tarafından yapılan duyuruda, Çarşamba günü sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edildiği duyuruldu. Ayrıca; kamu kurum ve kuruşlarında çalışan; hamile, engelli, diyaliz, kalp, böbrek hastaları ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının Çarşamba günü bir gün süre izinli sayılacakları belirtildi.