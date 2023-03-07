Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

M.S'nin (23) kullandığı otomobil, Şarkışla-Pınarbaşı kara yolu Cemel Beldesi Kavşağı'nda, C.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan 6 aylık M.K.S, K.S. (23), S.S.S. (2) ve H.A. (28) ambulanslarla getirildikleri Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralılardan 3'ü, ilk müdahalenin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.