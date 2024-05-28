Aydınlatma direğine çarparak devrildi: 1 ölü
Sivas'ta bir otomobil aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi. Kazada otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Giriş: 28.05.2024 - 01:12 Güncelleme: 28.05.2024 - 01:12
S.K. (21) yönetimindeki otomobil, Kadı Burhanettin Mahallesi Millet Bahçesi yakınlarında aydınlatma direğine çarparak devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak Sivas Devlet Hastanesine kaldırıldı.
S.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ