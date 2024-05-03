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        Haberler Gündem Güncel Sivas'ta ağaçları deviren hortum kamerada

        Sivas'ta ağaçları deviren hortum kamerada

        Sivas'ın Gemerek ilçesindeki Çat Ormanları'nda dün ağaçların devrildiği hortumun cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 15:21 Güncelleme: 03.05.2024 - 16:42
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          Sivas'ta dün akşam etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

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          Yağışla birlikte şiddetli rüzgar da etkili olurken, Gemerek ilçesinde ise hortum oluştu. 

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          Hortum, Çat ormanındaki ağaçları kökünden söktü.

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          Hortum anı ise bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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          Can ve mal kaybının olmadığı bölgede ormandaki birçok ağaç zarar gördü.

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