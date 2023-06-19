HABERTURK.COM

Havayolu, karayolu ve denizyolu olmak üzere 3 ana ulaşım şekli üzerinden gerçekleşen yolculuklarda, motorlu kara taşıtları, trenler ya da gemiler gibi farklı vasıtalar tercih edilmektedir. Peki, Kayseri Sivas arası arabayla, uçakla ya da otobüsle kaç saat sürüyor? İşte, tüm detaylar…

Sivas Kayseri Arası Kaç Km?

Sivas ile Kayseri arasında yapılması planlanan bir yolculukta tercih edilen ulaşım şekli, bu seyahat sırasında kat edilecek mesafeyi de belirlemektedir. Bu iki nokta arasında kişiye özel hususi bir araçla yapılacak olan bir yolculukta yaklaşık 200 kilometre, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsle gerçekleşen yolculukta yine yaklaşık 200 kilometre, uçak ile yapılan bir seyahatte ise yaklaşık 170 kilometre mesafe kat edilmektedir.

Sivas Kayseri Arası Kaç Saat?

Tıpkı bir önceki ara başlığımızda bahsettiğimiz mesafe konusunda olduğu gibi, iki şehir arasında yapılan yolculuklarda harcanan zaman da seçilen vasıtaya göre değişmektedir. Sivas ile Kayseri arasında yapılan bir seyahat hususi bir araçla yapılması halinde yaklaşık olarak 2 saat 30 dakika, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsle yapılması durumunda ise 3 saat sürmektedir. İki nokta arasındaki en hızlı ulaşım şekli ise bilindiği üzere havayoludur ve Sivas ile Kayseri arasında yapılan bir uçak yolculuğunun süresi 1 saat 25 dakikadır.

Kayseri Sivas Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Kayseri ile Sivas arasında yapılan yolculukların, tercih edilen karayolunun hangisi olduğuna bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Bu iki şehir arasında yapılan bir seyahat; D260 karayolu ve Malatya Sivas/Sivas Divriği Yolu üzerinden yapılması halinde 2 saat 24 dakika, D300 karayolu üzerinden gerçekleşmesi durumunda ise 2 saat 53 dakika sürmektedir.

Kayseri Sivas Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Kayseri ile Sivas arasında, şehirlerarası yolcu taşıma özelliğine sahip olan bir otobüsle yapılacak olan yolculuk 2 saat 59 dakika sürmektedir.

Kayseri Sivas Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Kayseri Erkilet Havalimanı ile Sivas Nuri Demirağ Havalimanı arasında yapılması planlanan bir uçak yolculuğunun süresi 1 saat 25 dakikadır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut