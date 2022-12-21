Sivas'ın su sorununu bitirecek projede sona gelindi

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Seyfebeli Geçidi'nde devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Şimşek, burada yaptığı açıklamada, çalışmaların 4 ay önce başladığını anımsattı.

VALİ ŞİMŞEK'TEN SU TASARRUFU UYARISI

Çalışmalar kapsamında 11 bin 283 metrelik borunun döşendiğini ve geriye 250 metrelik kısmın kaldığını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki bir hafta, on gün içerisinde en geç yılbaşına kadar da bu çalışmalar bitmiş olacak ve su 4 Eylül Barajı'na akmış olacak. Şimdiden hayırlı olsun diyorum, vatandaşlarımıza göstermiş oldukları sabırdan, anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum. Yine burada gece gündüz, yağmur çamur demeden çalışan yüklenici firma, belediye ve Devlet Su İşleri çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da buradan bir uyarı yapmak istiyorum, lütfen suyu tasarruflu kullansınlar, israf etmesinler. Bu tür sorunlarla bir daha karşılaşmayalım."

Şimşek, 4 Eylül Barajı'na su takviyesi yapılacak Pusat-Özen Barajı'nın doluluk oranının ise yüzde 50 seviyesinde olduğunu ifade etti.