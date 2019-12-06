06 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sıtma (Malarya); anofel cinsinde sivrisineklerin taşıdığı bir mikrobun oluşturduğu ateşli bir hastalıktır. Bu hastalık nöbetler halinde gelişen titreme, terleme ve ateşle görülen bulaşıcı ve salgın bir hastalıktır. Genelde tropikal bölgelerde yaygın olan hastalık; bu ülkelere seyahat esnasında farklı ülkelerde de görülmeye başlanmıştır. İnsan kanında alyuvarlar içerisinde yaşayan plozmedium adlı tek hücreli canlıların sivrisinek ısırmasıyla anofele geçmesi ve onun mikrobu bulaştırmasıyla salgın hale gelmektedir. Bu bakteri sivrisineğin taşıyıcı olmasını sağlayarak bu şekilde üreme yapmaktadır.
Nemli ve bataklıklarda yaşayan bu sivrisinekler mikrobu bulaştırdıktan sonra 15 gün süren bir kuluçka devresi oluşur. Ateşin 3 gün süreyle yükselmesi devam eder bu tür sıtma malaria olarak adlandırılır.
Asya’da daha çok ortaya çıkan Falciparumun sıtma türünde; ateş sürekli yüksektir ve uzun sürer. En ağır geçen ve şiddetli olan sıtma türüdür. Plasmodium vivax ise; 48 saat arayla ateş yapan özellikle sıcak etkisiyle artan ve aşırı hararet oluşturan tipteki sıtmadır. Titreme de rastlanır. Akdeniz ülkelerinde görülen bir sıtmadır.
Nöbetler halinde ortaya çıkan sıtmanın tedavisi ve iyileştirme süreci vardır. Tanısı kan tahlili yolu ile konmaktadır. Plasmodium mikrobunun kanda olması ile ortaya çıkarılır. Klorokin ile tedavi sağlanmaktadır. Ülkeler arası yolculuk yapacak kişilerde önlem olarak ön tedavi ve koruma uygulaması sağlanmaktadır. Tedavisi yapılmaması ya da ihmal edilmesi ile ölümcül olabilecek kadar ağır bir hastalıktır.
Sıtma mikrobunun bulaşmaması için sivrisineklerin yaşadığı bataklıklar kurutulmalı ve bu sayede salgın olmasının önüne geçilmelidir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!