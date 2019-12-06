Sıtma (Malarya); anofel cinsinde sivrisineklerin taşıdığı bir mikrobun oluşturduğu ateşli bir hastalıktır. Bu hastalık nöbetler halinde gelişen titreme, terleme ve ateşle görülen bulaşıcı ve salgın bir hastalıktır. Genelde tropikal bölgelerde yaygın olan hastalık; bu ülkelere seyahat esnasında farklı ülkelerde de görülmeye başlanmıştır. İnsan kanında alyuvarlar içerisinde yaşayan plozmedium adlı tek hücreli canlıların sivrisinek ısırmasıyla anofele geçmesi ve onun mikrobu bulaştırmasıyla salgın hale gelmektedir. Bu bakteri sivrisineğin taşıyıcı olmasını sağlayarak bu şekilde üreme yapmaktadır.

Nemli ve bataklıklarda yaşayan bu sivrisinekler mikrobu bulaştırdıktan sonra 15 gün süren bir kuluçka devresi oluşur. Ateşin 3 gün süreyle yükselmesi devam eder bu tür sıtma malaria olarak adlandırılır.

Asya’da daha çok ortaya çıkan Falciparumun sıtma türünde; ateş sürekli yüksektir ve uzun sürer. En ağır geçen ve şiddetli olan sıtma türüdür. Plasmodium vivax ise; 48 saat arayla ateş yapan özellikle sıcak etkisiyle artan ve aşırı hararet oluşturan tipteki sıtmadır. Titreme de rastlanır. Akdeniz ülkelerinde görülen bir sıtmadır.

Nöbetler halinde ortaya çıkan sıtmanın tedavisi ve iyileştirme süreci vardır. Tanısı kan tahlili yolu ile konmaktadır. Plasmodium mikrobunun kanda olması ile ortaya çıkarılır. Klorokin ile tedavi sağlanmaktadır. Ülkeler arası yolculuk yapacak kişilerde önlem olarak ön tedavi ve koruma uygulaması sağlanmaktadır. Tedavisi yapılmaması ya da ihmal edilmesi ile ölümcül olabilecek kadar ağır bir hastalıktır.

Sıtma mikrobunun bulaşmaması için sivrisineklerin yaşadığı bataklıklar kurutulmalı ve bu sayede salgın olmasının önüne geçilmelidir.