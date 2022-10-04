Akut sistit de çok yaygın olduğundan pek çok kişi bu hastalık hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ister. Çoğu kişi kendisinde belirtileri hissettiği halde hastalığın adını bilmez. Fakat hastalık konusunda bilinçli olmak hızlı tedaviye yardımcı olacaktır. Bazı durumlarda sistitin bitkisel yoldan da tedavi edilmesi mümkündür. Ancak ilerlediğinde ve kronik hale geldiğinde yine de uzman bir doktordan destek almakta fayda vardır. Bazı kaynaklarda sistite mesane iltihabı da denmektedir. Ortaya çıkan bu iltihaplanma görünürde de vajinada da kızarıklığa ve kaşıntılara neden olabileceği gibi genellikle de idrar esnasında daha kolay anlaşılır. Sistit olmaması için vajinanın doğal yoldan temiz tutulması çok önemlidir. Bölgeye bakteri ulaşmamasına dikkat edilmelidir. Çünkü bu bakteriler ilerleyerek sistite neden olabilir. Bu içeriğimizde sistit nedir, neden olur ve nasıl geçer? Sistit ne iyi gelir? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte sistit hakkında merak edilenler…
Sistit Nedir?
Sistit özellikle kadınlarda daha fazla görülen bir sağlık sorunudur. Peki sistit nedir? sistit idrar kesesinde ve yolunda ortaya çıkan iltihaplanmadır. Genellikle idrar yoluna çeşitli yollarla ulaşan bakteriler yüzünden sistit oluşur. İdrar yaparken hissedilen ağrı ve yanma sistitin habercisidir.
Sistit Neden Olur?
Sistit oluştuğunda yaşamı kabusa çeviren ağrılı bir süreç başlar ve oldukça rahatsız edicidir. Bu yüzden sistit neden olur? Diye pek çok kişi tarafından merak edilir. Sizler için sıraladık;
- Kimyasalı fazla olan ürünlerin vajina bölgesinde kullanılması doğal PH’ı bozarak sistite neden olur.
- Bazı ilaçlar yüzünden kalın bağırsakta bulunan bakteriler vücuda girebilir ve bunun sonucunda sistit oluşabilir.
- Kişinin yaşadığı yerin kirli olması ve temiz olmayan tuvaletlerin kullanılması,
- Tuvalet alışkanlığının doğru olmaması.
Sistit Nasıl Geçer?
Sistit nasıl geçer? Sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. İltihap söz konusu olduğu için antibiyotik kullanmak gerekir.
Sistit Ne İyi Gelir?
Sistit ne iyi gelir? Diye merak edenlere hastalığın en hızlı tedavisinin antibiyotikle olduğunu söyleyebiliriz. Bunun için de hastalığın belirtileri hissedildiğinde vakit kaybetmeden uzman bir doktora gitmek gerekir.
Sistit En Çabuk Nasıl Geçer?
Sistit en çabuk nasıl geçer? Sorusunun kesin bir yanıtı olmamakla beraber doktorlar hastalığın tedavisi için çeşitli antibiyotikler önermektedir. Sistitin tekrar etmemesi için idrar yollarının temiz tutulması ve tuvalet temizliğine özen gösterilmesi gerekir.
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