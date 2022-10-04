Mide Gazı Neden Olur, Nasıl Geçer? Mide Gazına Ne İyi Gelir?

Genel gaz sorunları pek çok kişide görülür. Fakat uzmanlara göre kadınlarda gaz problemleri daha fazla olmaktadır. Herkesin midesinde miktarı az olduğu müddetçe gaz olması anormal karşılanmaz. Ancak bu artık sürekli ortaya çıkarsa ve ağrılı/sancılı bir hale gelirse önemsenmesi gerek bir sağlık sorunu olabilir. Besinler, yaşanılan ortam ve stres mide gazına neden olabilir. Çoğunlukla gaza neden olan bağırsakta ya da midede oluşan bakterilerdir. Mide gazı her zaman ciddi olmayabilir. Ancak bunun anlaşılabilmesi için mutlaka bir doktorla görüşmek gerekir. Çünkü bütün hastalıklar tedavi edilmeyip ilerlediğinde ciddi bir sağlık sorunu haline gelebilmektedir. Bu içeriğimizde mide gazı neden olur, nasıl geçer? Mide gazına ne iyi gelir? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte mide gazı ile ilgili tüm merak edilenler…

Mide Gazı Nedir?

Mide gazı çeşitli nedenlerle pek çok kişide görülen bir rahatsızlıktır. Peki mide gazı nedir? pek çok nedenden dolayı midede ve bağırsaklarda birikme yapan gazın dışarı atılamaması mide gazıdır. Ciddi ağrılara neden olan mide gazı genellikle besinler yüzünden görülür. Bazen bebeklerde görülebilen mide gazına hızlı bir şekilde çözüm bulmak gerekir.

Mide Gazı Neden Olur?

Mide gazı çok rahatız edici olduğundan mide gazı neden olur? Sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Bağırsak ve midede zararlı bakterilerin oluşması sonucunda ortaya çıkan gaz genellikle mide gazıdır. Çoğunlukla beslenme alışkanlıkları yüzünden ortaya çıkan mide gazı stres ve günlük yaşam alışkanlıkları yüzünden de görülebilir.

Mide Gazı Nasıl Geçer?

Mide gazı ciddi ağrılara neden olduğundan mide gazı nasıl geçer? Diye çok fazla kişi merak eder. Mide dostu besinlerin tüketilmesi ve çeşitli bitki çaylarının tüketimi mide gazının geçmesine yardımcı olacaktır. Örneğin nane ve zencefil gibi bitkilerin çayları mideyi rahatlatır ve gazın atılmasına yardımcı olur.

Mide Gazına Ne İyi Gelir?

Mide gazına ne iyi gelir? Diye merak edenlere çeşitli bitki çaylarını önerebiliriz. Bunların arasında; nane, papatya ve zencefil başta gelmektedir. Bunların demleyerek ılık bir şekilde yemeklerden sonra tüketebilirsiniz.

Mide Gazı Nedenleri

Mide gazı nedenleri arasında besinler ilk sırada gelmektedir. Çoğunlukla ekşi, baharatı fazla ve acı yiyeceklerin aşırı tüketilmesi midede gaz oluşmasına yol açar. Bazen de hızlı yeme alışkanlığı olan kişilerde hazımsızlığa bağlı mide gazı oluşabilir. Hızlı yemek esnasında fazla hava yutmak midede gazın birikmesine yol açabilir. Bunların yanı sıra aşırı stresli kişilerde mide gazı daha fazla görülmektedir. Stres bağırsaklarda ve midede gaz birikmesine neden olabilmektedir.