Gündelik yaşamda çok fazla kişi kas ağrısı sorunu yaşamaktadır. Bu yüzden kas ağrısına iyi gelen nedir? sorusu çok fazla kişi tarafından sorulur. Günlük hayatın stresi, fazla spor yapmak, ağır ve kontrolsüz yük taşımak, temizlik yapmak kaslarda ve bedende ciddi ağrılara yol açar. Evde doğal yöntemlerle kas ağrısından kurtulmak mümkündür. Çeşitli yöntemlerle kas ağrısı geçebilir. Fakat bunun için kas ağrının kesin nedeninin bilinmesi gerekir. Kas ağrısı kronik hale gelmeden müdahale etmek gerekir. Çünkü kronik hale gelen kas ağrısı için yapılanlar yeterli olmayabilir. Bu içeriğimize kas ağrısına iyi gelen şeyler: evde doğal yöntemlerle kas ağrısına ne iyi gelir? Konusunda ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte kas ağrısına iyi gelen şeyler ile ilgili tüm merak edilenler…
Kas Ağrısına İyi Gelen Şeyler
Kas ağrısına iyi gelen şeyler arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;
- Az su tüketmek kaslarda ağrıya neden olur. O yüzden su tüketimi arttırılmalıdır.
- Spor yüzünden oluşan sakatlıklar kaslarda ağrılara yol açar. Bu yüzden kas ağrısına neden olabilecek düzeyde bir sakatlık yaşadıysanız ağrı geçene kadar dinlenin.
- Fiziki egzersizlerin ardından ortaya çıkan kas ağrıları için esneme hareketleri yapmanız gerekir. Bu hareketler sayesinde kaslar rahatlayacaktır.
- Kas ağrısı için buz kompresi yapabilirsiniz. Bu sayede ağrılar hafifleyecektir.
Kas Ağrısına İyi Gelen Vitaminler
Kas ağrısına iyi gelen vitaminler arasında D vitamini en başta gelir. Bunun dışında demir, çinko, magnezyum ve B12 de kas ağrısına iyi gelmektedir.
Kas Ağrısına İyi Gelen Yağlar
Kas ağrısına iyi gelen yağlar bulunur. Bunlar bitkisel yağlardır. Bu yağlar genel olarak ağrı kesici olanlardır. Ağrı kesici yağlar arasında nane yağı, okaliptüs ve at kestanesi başta gelmektedir. Bunların dışında ağrı kesici yağların bulunduğu kremleri de kullanabilirsiniz.
Kas Ağrısına İyi Gelen Bitkiler
Kas ağrısına iyi gelen bitkiler bulunmaktadır. Bunların arasında; biberiye, nane, yeşil çay, kiraz sapı, papatya, lavanta, kedi otu başta gelmektedir. Bu bitkilerin ortak özelliği ağrı kesici olmalarıdır.
Kas Ağrısı Doğal Tedavi Yöntemleri
Kas ağrısı doğal tedavi yöntemleri pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir. Bu tedaviler bitkiler sayesinde gerçekleştirilmektedir. Örneğin; zerdeçal, anason, kuşburnu, hardal, hatmi çiçeği, ballı sıcak su, brokoli kas ağrısının tedavisinde kullanılır. Bunların bazıları çay şeklinde tüketilirken bazılarının yağı, suyu ve posası faydalıdır. Ancak yine de denediğiniz tüm bu yöntemlere rağmen kas ağrınız geçmiyorsa uzman bir doktorla görüşmenizde fayda vardır.
Evde Kas Ağrısı Nasıl Geçer?
Evde kas ağrısı nasıl geçer? Sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Öncelikle su tüketiminin arttırılması gerekir. Sonrasında bölgenin rahatlatılması için kasların gevşetilmesi çok faydalı olacaktır. Ağrı kesici bitkilerden de bu süreçte destek alabilirsiniz.
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