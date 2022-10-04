Kas ağrısı neden olur, nasıl geçer?

Kas Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Kas Ağrısına Ne İyi Gelir?

Kas ağrısı denildiğinde yalnızca sporcularda oluşan bir durummuş gibi algılanmaktadır. Ancak kas ağrısı herkeste olabilir. Yanlış duruş, bedenin fazla yorulması, belli bir yere daha fazla yüklenme kas ağrılarına yol açabilir. Kas ağrıları bütün vücuda yayılarak genel yaşamı zorlaştırmaktadır. Bu yüzden kas ağrıları kronik hale gelmeden müdahale edip iyileştirmek gerekmektedir. Son çare doktora da başvurulabilir. Özellikle fizik tedavi kas ağrılarında başarılı sonuçlar elde etmektedir. Bu içeriğimizde kas ağrısı neden olur, nasıl geçer? Kas ağrısına ne iyi gelir? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte kas ağrısı ile ilgili tüm merak edilenler…

Kas Ağrısı Neden Olur?

Kas ağrısı neden olur? Diye merak edenler için sıraladık;

Beslenmenin yetersiz olması kaslarda ağrıya neden olacaktır. Özellikle D vitamini alımı azaldığında kaslar güçsüzleşir ve ağrılar ortaya çıkar.

Kasların zorlanması ve kaslarda burkulmalar olması da kas ağrısına yol açar. Bu aslında bir tür kas sakatlanmasıdır ve kasların gerginleşmesine neden olur.

Stresli yaşam kas ağrılarının ortaya çıkmasına neden olur.

Vücudun susuz kalması kaslarda ağrıya yol açabilir. Gün içinde içilmesi gereken su miktarı vardır. Bu mevsimsel olarak değişiklik gösterebilir. Bu miktarın altına düşüldüğünde kaslar olumsuz etkilenir.

Yeteri kadar ve düzenli uyku uyumamak kaslarda ağrılara neden olabilir. Uyku aslında gıdadır. Yetersiz kaldığında vücut tepki gösterebilir.

Kişinin taşıyabileceğinden daha fazla süreler spor yapması kas ağrıların yol açabilir.

Kas Ağrısı Nerelere Vurur?

Kas ağrısı vücudun çeşitli yerlerinde de ağrılar oluşmasına neden olabilir. Peki kas ağrısı nerelere vurur? Eller, kollar, bacaklar, boyun ve sırta kas ağrıları vurabilir. Bu durum ağrıyan kas bölgesiyle de ilişkilidir.

Kas Ağrısı Nasıl Geçer?

Kas ağrısı nasıl geçer? Diye merak edenler için sıraladık;

Her gün en az iki litre su için,

Kas sakatlanması yaşadıysanız o bölgedeki kasların dinlenmesini sağlayın,

Egzersiz sonrasında kas ağrısı yaşamamak için ısınma ve esneme hareketlerini daha fazla yapın,

Kas ağrıları için buz tedavisi uygulayabilirsiniz,

Masaj kas ağrısı için çok faydalıdır.

Kas Ağrısına Ne İyi Gelir?

Kas ağrısına ne iyi gelir? Sorusu çok fazla kişi tarafından sorulmaktadır. Ağrıyan yere masaj yapılması, su tüketiminin arttırılması, buzla ağrıyan yerin rahatlatılması genel olarak kas ağrılarına iyi gelir.

Kas Ağrısı Neyin Belirtisi?

Kas ağrısı kasların çok zorlanması ile ortaya çıkar. Kas ağrısı neyin belirtisi? Diye merak edenlere kas zorlanması ve spazm belirtisi diyebiliriz.

Hangi Vitamin Eksikliği Kas Ağrısı Yapar?

Vitamin eksikliği de kas ağrısına neden olabilir. Peki hangi vitamin eksikliği kas ağrısı yapar? D vitamini vücutta eksildiği zaman kas ağrıları ortaya çıkabilir. Kan testi yaptırıp D vitamini düzeyinizi öğrenebilirsiniz.