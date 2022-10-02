Kanda Enfeksiyon Neden Olur, Nasıl Geçer? Kandaki Enfeksiyon Nasıl Atılır?

Enfeksiyonun kanda oluşmasının çok fazla nedeni vardır. Başlangıç aşamasında fark edildiğinde tedavisi oldukça kolay olan kanda enfeksiyon ilerlediğinde oldukça ciddidir. Dolayısıyla kişi kendisinde en ufak bir değişiklik fark ettiğinde uzman bir doktora gitmelidir ve acilen tedaviye başlanmalıdır. Organlarda ve dokularda hasara yol açabilen kanda enfeksiyon ilerlemeden tedavi edildiğinde herhangi bir yaşamsal tehlikesi yoktur. Ancak ilerlerle organ yetmezliği ile başlayıp kişinin hayatını kaybetmesine bile neden olabilmektedir. Kanda enfeksiyon kişinin kendi başına tedavi edebileceği bir durum değildir. Bu yüzden doktor gözetiminde ilaç tedavisinin uygulanması gerekir. Bu içeriğimizde kanda enfeksiyon neden olur, nasıl geçer? Kandaki enfeksiyon nasıl atılır? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte kanda enfeksiyon ile ilgili tüm merak edilenler…

Kanda Enfeksiyon Neden Olur?

Kanda enfeksiyon oluşması muhtemel bir durumdur. Peki kanda enfeksiyon neden olur? Genel olarak vücudun önemli bir bölümünü oluşturan ve yaşamsal olan kanın temiz akan bir sıvı olması gerekir. Bu durum kişinin sağlıklı olduğunu gösterir. Ancak kanın içine virüs ve bakterilere girerek kanın enfeksiyon kapmasına neden olabilir. Kanda enfeksiyon oluşmasının çeşitli nedenleri vardır. Genellikle bu durum tüketilen yiyecekler yüzünden oluşur. Bunun dışında enfeksiyon bulaş yoluyla da kana yerleşebilir. Kandaki enfeksiyon başlangıç seviyesinde kolaylıkla tedavi edilir. Ancak enfeksiyon artar ya da ilerlerse ilaç tedavisi kaçınılmazdır.

Kana bir bakteri ya da virüs gelince insanın vücudu bağışıklık sistemi sayesinde kendisine bir savunma kalkanı oluşturur ve akyuvar sayısını artırır. Aslında bu durum yani enfeksiyon bu savaş sırasında oluşmaktadır. İltihap koruma kalkanı yüzünden ortaya çıkar. Kandaki iltihabın anlaşılması için kan tahlili yapılması yeterlidir. Belli bir miktara kadar olağan kabul edilen enfeksiyon ciddi seviyelerin üzerine çıkarsa vücutta da farklı belirtiler oluşur. Örneğin kişide ateş yükselir, mide bulantısı, ishal ve halsizlik ortaya çıkar.

Kandaki Enfeksiyon Nasıl Geçer?

Kandaki enfeksiyon nasıl geçer? Diye merak edenler için sıraladık;

Enfeksiyonun kandan atılmasını sağlayan antibiyotik ilaçlar,

Enfeksiyonun atılmasını sağlayan bitkiler,

Enfeksiyonun vücuttan atılmasını sağlayan kürler.

Kandaki Enfeksiyon Nasıl Atılır?

Kandaki enfeksiyon nasıl atılır? Diye çok fazla kişi tarafından sorulmaktadır. Öncelikle enfeksiyon ileri seviyede değilse çeşitli besinlerin tüketilmesiyle vücuttan atılabilir. Bunlara enfeksiyon giderici besinler denilebilir. Örneğin; sarımsak, nane, probiyotik yoğurt ve acı biber vücudun enfeksiyondan temizlenmesine yardımcı olur. Eğer bunlarla kandaki enfeksiyon temizlenmiyorsa doktorlar tarafından verilen antibiyotik ilaçların kullanılması gerekebilir. Bu yüzden kanda enfeksiyon sorununuz varsa vakit kaybetmeden uzman bir doktorla görüşmelisiniz.

Kandaki Enfeksiyon Değeri Kaç Olmalı?

Kandaki enfeksiyon değeri kaç olmalı? Diye merak edilmektedir. Kan tahlillerinde bunun bakıldığı değer CRP değeridir. Bu değerin 1’in altında olması normal karşılanır. Ancak burada aralık değer dikkate alınmalıdır. Bazen hastanelere göre bu aralık değerler değişebilir.